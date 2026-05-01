G大阪を退団したDFフィリップ・マックスJ1のガンバ大阪に所属していた元ドイツ代表DFフィリップ・マックスが、加入からわずか7週間でクラブを退団することが決まった。クラブは4月30日、双方合意のうえで契約を即時解除したと発表。海外メディア「sport1」ドイツ版は「元代表選手が電撃退団」と報じている。新天地での挑戦は、あまりにも短いものとなった。32歳の左サイドバックは、一度もピッチに立つことなく日本を離れるこ