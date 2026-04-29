中国では近年、地域医療機関のデジタル化や医療サービスの高度化が進んでおり、診療所レベルでの業務効率化やデータ管理の重要性が高まっています。そんな中、システム開発やDXソリューション事業、キャッシュレス化支援などを展開するインタセクト・コミュニケーションズ株式会社による診療所向け統合管理システム「Clinic Way（クリニックウェイ）」が、成都市を中心とした中国の医療機関6,000箇所以上に導入されていることを発