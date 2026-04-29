ESSEonlineに掲載された記事のなかから、ゴールデンウィークに読みたいヒット記事をピックアップしてご紹介します。「ものが多すぎて、なかなか進まない…」といった悩みの声も多い、実家の片づけ。今回は、義実家の片づけ記録をブログでつづっているやまだめがねさんのケースを紹介します。いま、やまださんを悩ませているのは、銀行口座の解約や整理について。一筋縄ではいかない現状について、詳しくお話を伺いました。※ 記事