ULA（ユナイテッド・ローンチ・アライアンス）は日本時間2026年4月28日に「Atlas V（アトラスV）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたAmazonの衛星は無事に軌道に投入されたことを、ULAとAmazonが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Atlas V 551（Amazon Leo / LA-06）・ロケット：Atlas V 551・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月28日9時53分・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基