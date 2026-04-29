ゴールデンウイーク恒例の「ストーンフェア」が4月29日から徳島市の藍場浜公園で始まりました。今回が31回目となるストーンフェア。会場の藍場浜公園では、高級石材の庵治石を使った墓石や、現代風のデザインが施された墓石など、石製品およそ1500点が展示・販売されています。また、石の博物館のブースでは、ラピスラズリなどの珍しい石が展示されています。このほか、ショベルカーの乗車体