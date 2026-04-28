大分県中津市の中津ひがたで28日から3日間限定の潮干狩りが始まり、訪れた人たちがバケツいっぱいになるまで夢中になって貝掘りを楽しんでいます。 【写真を見る】「バター焼きか味噌汁か」3日間限定の潮干狩り初日から盛況大分・中津 中津市の中津ひがたは28日から3日間限定で潮干狩りに開放されます。 環境の変化やエイの食害によりアサリの漁獲量は激減しているということですが、県漁協中津支店が毎年この時期に