NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年4月23日付で、アメリカ企業SpaceX（スペースX）の有人宇宙船「Crew Dragon（クルードラゴン）」によるISS（国際宇宙ステーション）への有人宇宙飛行ミッション「Crew-13（クルー13）」に割り当てられた4名の宇宙飛行士を発表しました。3か国の宇宙飛行士がISS長期滞在へ【▲ Crew-13のクルー。左から：NASAのJessica Watkins宇宙飛行士、NASAのLuke Delaney宇宙飛行士、CSAのJoshua Kutryk宇宙