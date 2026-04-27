工藤静香が6月24日にリリースする、2年ぶり19枚目となるオリジナルアルバム『Dynamic』のジャケット写真および収録楽曲の詳細を解禁した。前作から2年ぶりのオリジナ・アルバムとなる本作のコンセプトは「ロック」。アルバムタイトル『Dynamic』が示す通り、公開されたジャケット写真は、工藤静香の持つしなやかな強さと進化し続ける圧倒的なオーラが表現されたエッジの効いたビジュアルに仕上がっている。注目の収録楽曲には、音