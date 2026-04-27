Ryosuke Yamadaが自身2枚目となるアルバム『Are You Red.Y?』より、リード曲「MAGIC MUSIC」の先行配信を開始した。本楽曲は、これまでRyosuke Yamadaとしてリリースされたリード曲とは違った魅力を放つ、キラキラとした王道POPソング。心弾むメロディーと多幸感に包まれた歌詞が耳に残る一曲になっている。さらに、4月27日（月）21:00にはHey!Say!JUMP公式YouTubeにて本楽曲のミュージックビデオがプレミア公開される。キュートな