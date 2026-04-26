渋谷すばるが7月15日、LIVE Blu-ray『渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」』をリリースすることが発表となった。同映像作品は2025年11月の上海公演を皮切りにスタートしたアジアツアー＜渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」＞より、東京・日本青年館ホール公演を収録したもの。TOY’S STOREおよび、夏に開催されるファンクラブイベント＜渋谷すばる FAN MEETING 2026＞会場限定商品としてリリースされる。映像作品『渋谷すばる