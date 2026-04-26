50代になり食べる量が控えめになると、食材を一度で使いきるのは意外と大変ですよね。そこで活きるのが冷凍保存。缶づめの中身や肉などを無理なく使いきれて、献立づくりもラクになる「冷凍アイデア」を紹介します。栄養士として働いた経験をもつ、本多めぐさん（50代）にお聞きしました。1：ツナ缶の中身はラップと袋に包んで冷凍サラダのトッピングなどに重宝するツナ缶。夫婦ふたり暮らしだとひと缶丸ごとは使いきれずに案外余