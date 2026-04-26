画廊と美術館での学芸員経験をもち、現在は美術エッセイストとして活躍中の小笠原洋子さん（76歳）。高齢者向けの3DK団地でひとり暮らしをしながら、月4万円の年金で生活しています。今回は、50年間のひとり暮らしで心がけてきた節約習慣について語ります。なるべくものを減らし、長く愛用する長年のひとり暮らしと節約生活のなかで、必要だった心構えといえば、まずものは新たに買うことよりも、いらないものを避ける「リフューズ