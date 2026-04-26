アニメ作品のルームウェアや雑貨を展開する「Palude」と『金色のガッシュ！！』のコラボレーションが決定！2026年4月27日(月) 11：00 〜 2026年5月25日(月) 23：59の間予約を受け付け、2026年9月上旬以降お届けされる予定だ。＞＞＞ルームウェアコレクションをチェック！（写真30点）雷句誠原作の大ヒットコミック『金色のガッシュ！！』は、天才ゆえに孤独な中学生の高嶺清麿が魔物の少年ガッシュ・ベルと出会ったことで