今回はメガ盛りのもやしソバの店へ！「もやしソバ」をこよなく愛するピエール瀧が、名店をめぐりながら、もやしソバとは何なのかを考えたり考えなかったりするこの連載。最近は「メガ盛り」がブーム......ということで、もやしソバのメガ盛りを見つけました！もやしの量は、なんと1kg！果たして、瀧さんは食べ切ることができるのか!?＊＊＊【写真】左が「ミニパイルー丼」、右が「ミニピータン丼」――今回は東京都足立区の北