全国保険医団体連合会（保団連）は4月23日午後、都内で会見を開き、高額療養費制度の自己負担限度額引き上げに対するオンライン署名が30万筆を突破したと発表した。会見にはがん患者の当事者らも出席。引き上げ凍結と再検討を求める要請書を厚労省に提出した。 保団連は、厚労省の専門委員会が治療に伴う収入減少や教育費の家計負担を十分に検討しないまま負担増を決定したと指摘。保団連の会長で医師の竹田智雄氏は「患者切り