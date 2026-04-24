みなさんは、徳島が生んだ小説家・海野十三をご存じでしょうか。後に「日本SFの父」と呼ばれるようになった人物です。海野が描いた空想科学の世界や、作家との交友関係なども分かる企画展を取材しました。 （記者）「緑が輝く季節になってきました。気持ちが良いですね」（天の声）「お～い」（記者）「ん？どこからか声が聞こえる、あっ！あれかな～」 （天の声）「ここだよ～」（記者）「何ですか&#