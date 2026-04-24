4月26日に開園35周年を迎える大分県日出町のハーモニーランドで24日から記念のイベントが始まりました。 【写真を見る】ハーモニーランド35周年「タッチできて幸せ」限定衣装のキティたちに初日から長蛇の列大分・日出町 長蛇の列を作って来園者が楽しみに待っているのはー 24日に開幕したアニバーサリーイベント！ ハーモニーランドは4月26日に35周年の節目を迎え、