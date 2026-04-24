日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。虹色スーツの少年と少女が織り成す、どこか懐かしく温かい物語。『ARCO／アルコ』評点：★4点（5点満点）「今、ここではないどこか」を目指して ©2025 Remembers / mountainA / France 3 CINEMA人間はみんな、「今、ここでないどこか」を希求してやまない。人類がジャングルや深海を探検し宇宙を目指すのも、あ