XGが現在開催中の自身2度目となるワールドツアー＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞にてアジア、オーストラリア公演の開催をアナウンスした。2月6日からスタートした本ツアーの日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京の8都市で16公演を行い、ファイナルとなった4月の東京公演(国立代々木競技場 第一体育館)では、3日間で約3.5万人を動員した。海外公演のアナウンスが待ち望まれる中、本日、7月19日にバンコク(IMP