願いや夢が書かれたちょうちんで夏の山形市中心部を彩る「願いちょうちん」の応援アンバサダーに、パリオリンピック金メダリストの鏡優翔選手が就任し、22日、子どもたちに講演しました。山形市の村木沢小学校で22日に開かれたのは、夏の山形市中心部を彩る願いちょうちんの配布式です。ことし2026年は、応援アンバサダーにパリオリンピック女子レスリング金メダリストの鏡優翔選手が就任し、児童たちを前に特別講演し