2026年7月6日、札幌・西警察署は強要と傷害の疑いで札幌市西区の無職の男（37）を逮捕しました。男は7月5日午前7時すぎ、自宅で同居する60代の母親に対し、刃物を示して「ここで死ぬか俺の言うことを聞くか選べ、誓約書書け」と脅迫して誓約書を書かせ、さらに母親の首を絞めるなどの暴行を加えてけがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、男は母親の首を絞めたほか、腕を掴む、体を蹴る、髪を引っ張るなどの暴行を加