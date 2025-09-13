ホテル阪急インターナショナルのビュッフェ＆カフェレストラン｢ナイト＆デイ｣では、2025年9月1日(月)～11月30日(日)まで秋のグルメフェア｢Autumn Harvest Festival Buffet(オータムハーベストフェスティバルビュッフェ)｣が開催中です。ホテル阪急インターナショナル(ナイト&デイ)の試食会に招待されましたので、紹介していきます。 劇場型ライブキッチン ホテル阪急インターナショナ