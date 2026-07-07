都内の住宅に10代の娘を監禁し、けがをさせた疑いで40代の夫婦らが逮捕された事件で、この女が別の日にも娘の体にブルーシートを巻き付けるなどして押し入れに監禁した疑いで、再逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によりますと40代の女は2025年12月、10代の娘の胸元に凍らしたペットボトル飲料を入れた上、ブルーシートを全身に巻き付け拘束した状態で、寝室の押し入れに監禁した疑いが持たれています