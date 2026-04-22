（台北中央社）中東情勢の悪化によるエネルギー供給への影響を巡り、龔明鑫（きょうめいきん）経済部長（経済相）は22日、台湾の原油調達や輸送は正常な状況を維持しており、5月までに約10隻のタンカーが台湾に到着する見込みだと述べた。龔氏は立法院（国会）経済委員会で、国営石油元売り最大手の台湾中油や石油精製の台塑石化（フォルモサ・ペトロケミカル）はすでに大半の輸送ルートの調整を済ませていると