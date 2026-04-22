黒部市の武隈市長がきょう任期満了を迎え、退任式が行われました。武隈市長は2022年に初当選し、今月行われた黒部市長選で再選を目指しましたが、自らのもとで副市長を務めた新人の上坂展弘さんに敗れました。選挙に先立つ今年2月に市の管理職を対象に行われたアンケートでは、回答者の半数以上が「市長からハラスメント行為を受けた」と答えたことが明らかになっていました。きょうの退任式で、武隈市長は、集まった管理職