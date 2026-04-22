堀ちえみが、ライブツアー＜堀ちえみ ライブツアー59だョ！全員WA･ショイ！＞を7月4日から開催することを発表した。なお、チケットの1次先行受付がスタートしている。本ツアーは、5月27日に配信リリースされる新作EP『月に祈りを』を携え、東京・なかのZERO小ホールと大阪・なんばHatchで開催される。1985年のヒット曲「Wa・ショイ！」を中心とした、暑さを吹き飛ばすような「夏祭り」をコンセプトにしたライブとなる予定とのこと