フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。4月22日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が、迷走とも思わせる働き方に対する新たな制度が進んでいる件について苦言を呈した。 勅使川原真衣「今、『もっと働け』って言われてるかのような、なんかいろんな制度が決ま