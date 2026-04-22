nobodyknows+が、8年ぶりの新曲となる「ファイラゲーン」を4月22日（水）に配信リリースした。2026年TBS系列野球中継テーマソングとして書き下ろされたこの新曲は、疾走感あふれるトラックにスタジアムでの激闘や興奮を連想させるリリックが乗り、まさに球場の熱量が伝わる楽曲だ。「ファイラゲーン」2026/4/22 Digital Release配信：https://ALDELIGHT.lnk.to/FightAgain関連リンク◆nobodyknows+ オフィシャルX