今年の夏も暑くなりそうだ。それなのに職場のエアコンが壊れたまま放置となれば、まさに地獄でしかない。投稿を寄せた関西の50代女性は、勤務先のスーパーでの過酷な状況を明かした。売場は野菜や魚、肉などのショーケースから冷気が漏れてまだ涼しいものの、バックの作業場は「2〜3年前からエアコンが壊れていて」「扇風機すら無いので全員汗だくで作業してます！」という状態だという。去年「来年は修理しますから」→「今現在、