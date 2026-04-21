（台北中央社）総統府は21日夜、臨時記者会見を開き、22日から予定していた頼清徳（らいせいとく）総統のアフリカ南部エスワティニ（旧スワジランド）訪問を見合わせると発表した。一部の経由国が飛行の許可を取り消したためだとしている。総統府の潘孟安（はんもうあん）秘書長は、背景には中国からの強い圧力があったとし、「北京当局の粗暴なやり方に対し、中華民国政府として強く非難する」と述べた。頼総統は22日から27日まで