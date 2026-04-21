（台北中央社）燃油価格の高騰を受け、台湾のチャイナエアライン（中華航空）、エバー（長栄）航空、スターラックス（星宇）航空は、台湾発の貨物運賃に上乗せする燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を5月から約2倍に引き上げる方針を発表した。チャイナエアラインは20日、代理店などに燃油サーチャージの値上げを通知した。5月1日から、欧米路線で現行の貨物1キログラム当たり41台湾元（約210円）から81元（約410円）に、アジ