さまざまな障害物をクリアしてゴールまでのタイムを競う「オブスタクルスポーツ」の公式大会が、4月18日に吉野川市で開かれました。オブスタクルスポーツは、全長100メートルのコース上にある12の障害物をクリアし、ゴールまでのタイムを競うスポーツです。2028年のロサンゼルスオリンピックから、正式種目に採用されることが決まっています。吉野川市鴨島町にある国内初の協会公認コ&#