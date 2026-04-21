Netflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー「ラヴ上等」に参加した鈴木ユリアが6月17日、「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」でエイベックスよりデビューすることが発表された。初公開となるアーティスト写真は、彼女のトレードマークであるセンターブロンドのロングヘアにポンパドールというガーリーなヘアスタイルに、ピンクでコーディネートされたタンクトップスタイルの姿。まさに二次元から飛び出したような、