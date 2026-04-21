ロサンゼルス郡地方検事局は4月20日（月）、14歳のセレステ・リヴァス・ヘルナンデスを殺害したとして、d4vd（デイヴィッド）を特殊な状況下における第1級殺人罪で起訴したと発表した。有罪判決が下された場合、終身刑または死刑が科される可能性がある。ロサンゼルス郡のネイサン・ホックマン地方検事によると、本名デイヴィッド・アンソニー・バークこと同歌手は、第1級殺人罪に加え、14歳未満の者に対する性的暴行および死体損