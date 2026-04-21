潤んだ瞳でじっと見つめ"名演技"を披露するゴールデンレトリバーのイブくんの姿が、SNSで大きな反響を呼んでいる。 【写真】隙間からじっと見つめる表情も俳優さんみたい 話題となっているのは、いたずらっ子の少年のような性格だというイブくんの写真。 上目遣いで「もう食べちゃたんだけど…」と申し訳なさそうな表情が見てとれる。そこで投稿主は、外出中の母親にご飯をあげたかどうかをLINEで確認。結果、なん