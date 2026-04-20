中東情勢は緊迫した状況が続き、県内でも影響が広がっています。まずは、銭湯などへの影響です。舟橋村の温浴施設では燃料の「重油」が不足し、露天風呂を中止するなどの対応を取っています。記者リポートです。記者「広々とした空間で入浴を楽しむことができるこの露天風呂ですが、いまはそのお湯が張られていません。張り紙には、露天風呂などを閉鎖していると書かれています」舟橋村にある温浴施設「湯めごこち」です。お