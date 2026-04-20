（台北中央社）農業部（農業省）は20日、昨年実施した犬猫の飼育数に関する電話調査の結果（推計値）を発表した。犬は2023年の前回調査と比べて1.2％減の146万2528匹、猫は同32.8％増の174万2033匹となった。猫の飼育数が犬を上回るのは初めて。取材に応じた同部動物保護司の江文全司長は猫の飼育数が増加した背景について、単身世帯の増加や、特に都市部では家が狭いという住宅事情を挙げ、犬より猫の方が飼いやすく、かつ多頭飼