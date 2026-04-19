無印良品の大人気アイテムをご紹介します。今回は、編集部員随一の無印ウォッチャーWが注目アイテムをピックアップ。食品から美容用品まで、話題の商品をコメントつきでお届けします。カリっとふわふわ！コスパもGOOD・厚切り食パンのフレンチトースト【写真】SNSでバズった人気ハンドソープオーブントースターを使えば焼きたてのような仕上がりに。「卵黄がしみてふわふわ食感の食パンは、食べごたえ抜群！テレビでも話題です。