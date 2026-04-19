人気イラストレーターmikkoさんが描く『リトル・マーメイド』のキャラクターをデザインした新コレクションが、ディズニーストア店舗で4月24日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して4月21日（火）より順次発売される。＞＞＞『リトル・マーメイド』の新コレクションをチェック！（写真8点）ディズニーストアから、イラストレーターmikkoさんが描く『リ