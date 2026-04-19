春の恵みの代表格「新タケノコ」を思う存分味わう汁物「若竹のスープ」のレシピを紹介します。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。ワカメとの定番コンビで、上品な香り引き立つ一品です。春の定番コンビで香りのよい上品なスープに春を感じる新タケノコとワカメの組み合わせを、汁物で味わって。●若竹スープ【材料（4人分）】 新タケノコ（下ゆでしてアクを抜いたもの）1本 ワカメ（塩蔵・戻したも