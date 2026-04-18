バスケットボール男子B2リーグ・山形ワイヴァンズは18日、ホームでベルテックス静岡と対戦し、89対86で勝利しました。通算成績は13勝43敗で、順位は東地区7チーム中5位となっています。19日も同じくホームで静岡と対戦します。