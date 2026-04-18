きょう午後、長野県北部で最大震度5強を観測する地震が発生し、県内では、最大で舟橋村で震度2を観測しました。気象庁によりますと、きょう午後1時20分ごろ、長野県北部を震源とする地震が発生し、長野県大町市で震度5強、長野市で震度5弱を観測しました。県内では、舟橋村で震度2を、富山市など広い範囲で震度1を観測しました。また、午後2時54分ごろにも長野県北部を震源とする地震があり、長野市などで震度5弱を観測しました。