【2009 Fender Mexico Classic Series Telecaster Custom、1987 Fender Japan TL52 (Mod)、2019 Bacchus BTE-1】（埼玉県アフロメガネ23歳）狭い部屋にテレキャスターを3本飼っています。メインは左の黒のテレキャスターカスタムです。メキシコのクラシックシリーズを当時ヤフオクで安く競り落として入手しました。試奏をせずにギターを購入するのは初めてだったのですが、ルックス・サウンド・弾き心地全てどストライクでニッ