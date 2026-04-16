マザリが4月14日、EX THEATER ROPPONGIにて、全国ツアー＜マザリ 二○二六年 七大都市単独巡礼「呪物崇拝見世物花屋敷」＞のファイナル公演を開催。本公演を含め、全公演ソールドアウトでツアーの幕を閉じた。終演後にはバンドセット東名阪ツアー＜呪奏巡業 -獄彩-＞の開催決定をはじめとした4つの「重大告知」がされた。各詳細情報は追々発表となるので、マザリオフィシャルXをチェックしてほしい。そして、ツアーのチケット最速