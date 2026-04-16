（基隆中央社）海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）によると、16日未明、釣魚台列島（日本名：尖閣諸島）北東の海域で北部・基隆船籍の漁船「全漁6号」が火災を起こし、その後沈没した。乗組員のうちフィリピン人6人は救助されたが、台湾人船長が行方不明となっている。海巡署が船艇を派遣して捜索に当たるとしている。全漁6号は12日午後3時35分、基隆市八斗子漁港を出港。16日午前5時過ぎ、釣魚台列島の北東約77カイリ（約143キ