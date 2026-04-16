セカンドバッカーの新曲「SOS」が、マッチングアプリTinderが新たに展開する音楽で繋がる新機能「ミュージックモード」のキャンペーンソングに起用されることが決定した。、4月17日よりキャンペーン動画がABEMA・WEB・各種SNSにて公開となる。新曲「SOS」は、寂しい夜に届く「SOS」をきっかけに始まる、何気ない日常のワンシーンを描いた1曲。セカンドバッカーらしい等身大のリリックと、一度聴いたら耳から離れないキャッチーなメ