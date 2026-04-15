Instagramで「つめるだけ10分弁当」を発信している母娘料理ユニット「みりんとゆりんの台所」。冷凍つくりおきおかずと、ほっとする家庭の味わいが支持を集めています。今回は、初の著書を発売したみりんさん（50代）とゆりんさん（20代）に、母娘で続けてきたお弁当の思い出や、「朝つくらない冷凍つくりおき弁当」の工夫を伺いました。反抗期でも食べ続けた母のお弁当。娘が気づいた“毎日つくる大変さ”幼稚園から高校生までお