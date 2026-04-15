C&Kが本日4月15日(水)にデジタルシングル「TO BE」の配信をスタート。そのミュージックビデオが公開となった。新曲「TO BE」は“渡米”と読み、「渡米したい」というフレーズが印象的な楽曲でありながら、言葉自体に意味はなく、ユーモアあふれる言葉遊び満載のポップソング。公開となったミュージックビデオは楽曲同様、“渡米”とは特に関係はなく、俳優キャストによるカオスに展開するドラマシーンと、楽曲の軽快さをはるか