にじさんじ所属のVTuber緑仙が4月15日、1stフルアルバム『僕の一部始終』をリリースした。同作品には、オリジナルテレビアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』のオープニング主題歌「確証論」、あだち充『H2』とのコラボ曲「青春の向こうへ」、ヒトリエとのコラボ楽曲「sleep sheep syndrome」、テレビアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士(仮)らしいですよ？』オープニングテーマ「コンパスは透明」、そして