キレイな家をキープする、玄関のつくり方を紹介します。教えてくれたのは、建築士・住空間収納プランナーのESSEベストフレンズ101メンバーの御園生梓さん。「リビングが散らかる原因は、玄関から不要なものを持ち込んでいるから」という御園生さんが、玄関づくりのコツや収納の工夫について語ります。リビングが散らかる家の共通点建築士、住空間収納プランナーとして多くのお宅を見てきましたが、「リビングが片付かない」とお悩